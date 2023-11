Kirchen stellen Studie zum Glauben der Menschen vor

Ulm: Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben in einer Studie erforscht, wie die Menschen über das Thema Religion denken. Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus sagte dem BR, dass das Vertrauen in allen Bevölkerungsgruppen sinkt. Nach ihren Worten ist vor allem bei den 25- bis 49-Jährigen eine wachsende Entfremdung gegenüber der Kirche zu sehen. Die beiden Kirchen befinden sich derzeit in einer großen Krise: Im vergangenen Jahr waren erstmals weniger als die Hälfte der Bundesbürger Mitglieder. Angesichts zahlreicher Missbrauchsfälle und anderer Skandale traten so viele Menschen aus wie nie zuvor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2023 12:15 Uhr