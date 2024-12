Kirchen starten ihre Spendenaktionen zur Adventszeit

Bamberg: Mit einem Fernsehgottesdienstin der ARD hat die evangelische Kirche ihre Spendenaktion "Brot für die Welt" gestartet. In der Stephanskirche in Bamberg warb der bayerische Landesbischof Kopp dafür, Machtstrukturen zu verändern, um den globalen Hunger zu überwinden. Das Spendengeld geht in diesem Jahr unter anderem nach Burundi - eines der ärmsten Länder der Welt, in dem jedes zweite Kind nicht genug zu essen hat. Die katholische Kirche hat ihre Weihnachts-Spendenaktion Adveniat in Königsbrunn bei Augsburg eröffnet. Bischof Meier rief die Gläubigen dazu auf, trotz aller Krisen nicht mutlos zu werden, sondern die Ärmel hochzukrempeln. Die Adveniat-Spenden kommen in diesem Jahr Jugendlichen in Kolumbien zugute, die oft in einer Spirale aus Gewalt und Drogen gefangen sind. Die katholische Organisation appellierte in diesem Zusammenhang an die Regierungen in Lateinamerika, die UN-Kinderrechtskonvention zu achten.

