Kirchen sehen in Oberammergauer Passionsspielen ein Zeichen der Hoffnung

Selenskyj will ESC 2023 in der Ukraine ausrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj will den europäischen Gesangswettbewerb ESC 2023 ausrichten. Im nächsten Jahr empfange man den Eurovision Song Contest, schrieb er in der Nacht als Reaktion auf den Sieg der ukrainischen Teilnehmer beim diesjährigen Contest in Turin. Derzeit könnte die Ukraine den Wettbewerb nicht ausrichten, da in der Ukraine Kriegsrecht herrscht. - Die Gruppe Kalush Orchestra hatte am Abend für ihren Hip-Hip-Song "Stefania" beim Zuschauervoting aus fast allen teilnehmenden Ländern die Höchstwertung von zwölf Punkten erreicht. Damit wurden die Musikexperten überstimmt, die Großbritannien, Schweden und Spanien vorne sahen. Der Sänger Oleh Psjuk bat auf der Bühne um Hilfe für die Ukraine, Mariupol und die Menschen im Asow-Stahlwerk. Eigentlich sind politische Statements beim ESC verboten. Die Europäische Rundfunkunion reagierte aber mit Verständnis und sprach von einer humanitären Geste. Der deutsche Teilnehmer Malik Harris aus Landsberg am Lech belegte mit seinem Lied "Rockstars" den letzten Platz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 10:00 Uhr