Kirchen rufen zum Jahreswechsel zu Zuversicht auf

Rom: Trotz Rücken-Schmerzen hat Papst Franziskus heute seinen traditionellen Neujahrssegen gespendet. Beim Angelusgebet im Vatikan rief Franziskus die Gläubigen zu mehr Solidarität auf. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es sei, sich um Menschen in Not zu kümmern. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, bezeichnete die Corona-Impfungen als Hoffnungsschein, der auf dem Beginn des neuen Jahres liege. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sagte in einem Gottesdienst, ihm sei wegen der Pandemie nicht nach Neujahrsvorsätzen zumute. Es gehe nicht um ein paar Verhaltensänderungen, sondern um etwas viel Grundsätzlicheres: endlich mal wieder jemanden umarmen, einen unbeschwerten Ausflug machen, Besuch bekommen dürfen, ohne die Personen zu zählen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 19:00 Uhr