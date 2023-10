Kirchen mahnen am Tag der Einheit zum Zusammenhalt

Hamburg: Mahnungen zum Zusammenhalt und zu einer menschenwürdigen Flüchtlingspolitik stehen im Mittelpunkt der zentralen Kirchenfeier zum Tag der Deutschen Einheit. Beim ökumenischen Gottesdienst im Hamburger Michel sagte die evangelische Bischöfin Fehrs, notwendig sei ein Vertrauen in die guten Kräfte und Absichten der anderen. Deutschland wirke auf sie wie ein riesiger Tanker mit Weltverantwortung, bei dem gegenwärtig an vielen Rädern gedreht werden müsse. Der katholische Erzbischof Heße verlangte einen besseren Schutz für Flüchtlinge und mehr Verantwortungsteilung zwischen den EU-Staaten. Nach dem Gottesdienst beginnt in der Elbphilharmonie der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit mit den Spitzen des Staates. Parallel dazu richtet Hamburg als diesjähriger Gastgeber ein Bürgerfest aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 11:00 Uhr