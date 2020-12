Kirchen machen Mut in der Krise

München: Die Obersten Repräsentanten der beiden großen Kirchen in Deutschland haben zu Zuversicht in der Corona-Krise aufgerufen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche und Landesbischof Bedford-Strohm sagte in seiner Weihnachtspredigt, die biblische Botschaft an Weihnachten sei stärker als alles, was uns jetzt runterziehen wolle und auch stärker als jedes Virus. Aus der Ausnahmesituation könne eine neue Offenheit der Menschen füreinander entstehen, in der sie die Verletzlichkeit miteinander teilen. Der Limburger Bischof und Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, verwies auf die universelle Bedeutung des Weihnachtsfestes. Es sei das Fest der Menschenwürde, darum betreffe es auch jeden. Die Corona-Pandemie nannte der katholische Bischof die wohl größte humanitäre Krise weltweit seit vielen Jahrzehnten, neben dem Klimawandel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2020 16:00 Uhr