Kirchen legen Schutzkonzept für Gottesdienste vor

München: Ab Montag sind Gottesdienste in Bayern wieder erlaubt . Die katholische und die evangelische Kirche im Freistaat haben jetzt ihre Schutzkonzepte dafür ausgearbeitet. Sie sollen gewährleisten, dass die Vorgaben der Politik eingehalten werden. So muss jede Gemeinde einen Plan erstellen, wie viele Plätze vergeben werden können. Diese sowie die Laufwege in der Kirche müssen genau markiert werden. Die Kirchentüren bleiben während des Gottesdienstes offen. Gesangbücher werden nicht verteilt, auch Chöre dürfen nicht auftreten. Beim Abendmahl sollen die Hostien so verteilt werden, dass sich niemand berührt. Die Staatsregierung hatte außerdem einen Mindestabstand von zwei Metern sowie eine Maskenpflicht für alle Teilnehmer vorgegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 12:00 Uhr