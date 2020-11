Kirchen in Deutschland eröffnen bundesweiten Spendenaktionen

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vertreter von Kirchen und Politik haben zu Beginn der Adventszeit zu Zuversicht und Solidarität aufgerufen. Mitten in der Corona-Pandemie sollte die Vorweihnachtszeit auch für mehr Besinnlichkeit genutzt werden, so der Appell. Zudem eröffneten heute die beiden großen Kirchen ihre bundesweiten Spendenaktionen. Im Fokus der Spendenaktion der evangelischen Organisation "Brot für die Welt", steht in diesem Jahr das Thema Kinderarbeit. Unter dem Motto "Kindern Zukunft schenken", sammelt das Hilfswerk für Projekte, die Kinder vor ausbeuterischer Arbeit schützen und ihnen den Schulbesuch ermöglichen sollen. Die Aktion des katholischen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat kümmert sich heuer schwerpunktmäßig um Nöte und Sorgen der Landbevölkerung, vor allem in Lateinamerika. Dort seien die Folgen der Corona-Pandemie verheerend, so Vertreter der katholischen Kirche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 21:00 Uhr