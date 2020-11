Kirchen in Deutschland eröffnen bundesweiten Spendenaktionen

Mainz und Hoffenheim trennen sich 1:1 unentschieden

Zum Sport: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Mainz und Hoffenheim 1 zu 1 getrennt. Zuvor hatten schon Leverkusen und Hertha 0 zu 0 gespielt. In der 2. Liga hat Greuther Fürth das Frankenderby gegen Nürnberg mit 3 zu 2 für sich entschieden - und die Tabellenspitze übernommen. Denn der HSV verlor in Heidenheim mit 2 zu 3. Hannover unterlag Kiel mit 0 zu 3. Und in der Formel 1 hat Lewis Hamilton den Großen Preis von Bahrain gewonnen. Der Mercedes-Pilot verwies Red-Bull-Fahrer Max Verstappen auf den zweiten Platz. Dritter wurde Verstappens Teamkollege Alexander Albon. Das Rennen wurde überschattet von einem schweren Unfall des Franzosen Romain Grosjean. Er war frontal in die Leitplanken gerast. Sein Auto wurde in zwei Teile gerissen und ging in Flammen auf. Grosjean erlitt aber nur leichte Verletzungen.

