Kirchen erreichen immer weniger Menschen

Ulm: Immer seltener kommen Menschen über ihre Familien mit der Kirche in Kontakt. Das ist ein Ergebnis der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die heute auf der Jahrestagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vorgestellt wird. Die Studie gilt als eine der größten Untersuchungen zur Religiosität in Deutschland und erscheint alle acht bis zehn Jahre. Erstmals haben sie die katholische und die evangelische Kirche gemeinsam in Auftrag gegeben. Die Forscher befragten dafür auch Menschen, die nicht konfessionell gebunden sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 10:00 Uhr