Kirchen eröffnen "Woche für das Leben"

Rüdesheim: Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben mit einem Gottesdienst die ökumenische "Woche für das Leben" eröffnet. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bätzing, und die kommissarische Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bischöfin Fehrs, forderten zum Auftakt, Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren. Jedes Leben sei lebenswert. Die "Woche für das Leben" dauert bis zum 20. April. Die Aktion stellt in diesem Jahr junge Menschen mit Behinderungen und ihre alltäglichen Herausforderungen in den Mittelpunkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 15:00 Uhr