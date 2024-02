Kirchen eröffnen Fastenaktionen

Osnabrück: Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben jeweils mit einem Gottesdienst ihre diesjährigen Fastenaktionen gestartet: Für die evangelische Kirche eröffnete der hannoversche Landesbischof Meister in Osnabrück die Aktion "7 Wochen ohne Alleingänge". Das ist als ein Aufruf zu verstehen, zusammenzukommen. Die katholische Kirche hat mit einem Gottesdienst in Ludwigshafen die Spenden-Aktion des Hilfswerks Misereor eingeläutet. Unter dem Motto " Interessiert mich die Bohne" wird bis zum 17. März Geld gesammelt für kolumbianische Kleinbauern, die zum Beispiel Kaffee anbauen.

