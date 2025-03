Kirchen eröffnen Fastenaktionen

Nienburg: Die evangelische Fastenaktion "7 Wochen Ohne" ist mit einem festlichen Gottesdienst in der niedersächsischen Stadt an der Weser eröffnet worden. Die Aktion steht unter dem Motto "Luft holen! Sieben Wochen ohne Panik" und lädt dazu ein, in der Fastenzeit bewusst innezuhalten. Der Hannoversche Landesbischof Meister plädierte angesichts vieler schlechter Nachrichten, das Leben von einem guten Ausgang her zu denken und mit dem Schönsten zu rechnen. - Die Fastenaktion der katholischen Kirche ist in Essen eröffnet worden. Das Hilfswerk Misereor richtet dabei den Fokus auf die schwierige Lage der Hochlandtamilen in Sri Lanka, die unter harten Bedingungen auf Teeplantagen arbeiten. Bischof Overbeck sagte in seiner Predigt, die Aktion erinnere mit ihrem Thema an die Würde des Menschen, die oft mit Füßen getreten wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 12:00 Uhr