Kirchen eröffnen Fastenaktionen

Essen: Die Kirchen in Deutschland starten heute ihre diesjährigen Fastenaktionen. Im Mittelpunkt stehen Besinnung und der Einsatz für Benachteiligte. Das katholische Hilfswerk Misereor bittet auch für Projekte in Sri Lanka um Spenden - so will man den Fokus auf die Lage der Hochlandtamilen richten, die unter ausbeuterischen Bedingungen auf Teeplantagen arbeiten. Die Aktion hat das Motto "Auf die Würde. Fertig. Los!". Auch die evangelische Fastenaktion "7 Wochen Ohne" lädt dazu ein, in der Fastenzeit bewusst innezuhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 10:00 Uhr