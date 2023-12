Kirchen eröffnen diesjährige Spendenaktion

Leipzig: Das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" eröffnet zur Stunde die diesjährige Spendensammlung mit einem ARD-Fernsehgottesdienst. Dieser findet in der Leipziger Peterskirche statt, unter anderem Altbundespräsident Joachim Gauck ist anwesend. Die Aktion steht unter dem Motto "Wandel säen" und unterstützt Projekte gegen den Hunger weltweit. Auch die Spendenaktion des Lateinamerika-Hilfswerks der katholischen Kirche "Adveniat", beginnt heute im Erfurter Dom. Die Erlöse sollen unter anderem an Projekte und Geflüchtete in Lateinamerika gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 10:00 Uhr