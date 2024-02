Kirchen eröffnen Aktionen zur Fastenzeit

Osnabrück: Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland starten heute ihre diesjährigen bundesweiten Fastenaktionen, die bis Ostern laufen. Die evangelische Kirche ruft unter dem Motto "Komm rüber! Sieben Wochen ohne Alleingänge" dazu auf, Gemeinschaft zu leben. Der Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, eröffnet die Aktion in Osnabrück. - Das katholische Hilfswerk Misereor lenkt unter dem Leitwort "Interessiert mich die Bohne" mit Veranstaltungen und einer Spendensammlung den Blick auf die schwierige Lage von Kleinbäuerinnen und -bauern in Kolumbien. Diese Aktion beginnt mit einem Gottesdienst in Ludwigshafen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 09:00 Uhr