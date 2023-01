Kirche und Politiker weltweit gedenken Benedikt XVI.

Kurzmeldung ein/ausklappen Münchner Polizei rückt in Silvesternacht zu über 550 Einsätzen aus

München: In der Silvesternacht ist die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt zu mehr als 550 Einsätzen ausgerückt. Wie es in einer ersten vorläufigen Bilanz heißt, wurden die Beamten zwischen 19 und 5 Uhr vor allem wegen Ruhestörungen, wegen unerlaubten Einsatzes von Pyrotechnik oder im Zusammenhang mit Bränden alarmiert. Am Münchner Marienplatz begrüßten laut Polizei mehr als 20.000 Menschen das neue Jahr. Dort galt ein komplettes Feuerwerksverbot, sieben Personen wurden wegen gezündeter Pyrotechnik angezeigt. Die Berliner Polizei meldete deutlich mehr Einsätze als in den Vorjahren. Sowohl Beamte als auch Feuerwehrleute seien durch Feuerwerkskörper verletzt worden, hieß es. In Sachsen-Anhalt kam ein Mann ums Leben, der auf der Straße einen Böller anzündete und dabei von einem betrunkenen Autofahrer erfasst wurde. Explodierende Böller sorgten in Thüringen dafür, dass einem 42-Jährigen beide Unterarme und einem 21-jährigen eine Hand amputiert werden mussten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2023 07:00 Uhr