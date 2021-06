Kirche und Politik reagieren bestürzt auf Bluttat in Würzburg

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Die Bluttat in der unterfränkischen Stadt hat Bestürzung ausgelöst. Der Würzburger Bischof Jung ließ mitteilen, man bete für die Opfer und deren Angehörige. Ministerpräsident Söder nannte die Nachricht von der Messerattacke entsetzlich und schockierend. Wörtlich fügte er hinzu: "Wir bangen und hoffen mit den Verletzten." Rund drei Stunden nach der Tat traf Innenminister Herrmann auf dem Barbarossaplatz ein, um sich ein Bild von der Lage zu machen. In Kürze will sich Herrmann dann vor der Presse äußern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 21:00 Uhr