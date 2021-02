Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cortina d'Ampezzo: Kira Weidle aus Starnberg hat bei der Ski-WM in Italien die Silbermedaille in der Abfahrt gewonnen. Der Sieg ging an die Schweizerin Corinne Suter. Rang drei holte sich Lara Gut-Behrami, ebenfalls aus der Schweiz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 23:00 Uhr