Kinos sind mit Neustart zufrieden

Landtag stimmt über Schulfach Islam-Unterricht ab

München: An Bayerns Schulen wird im nächsten Schuljahr Islam-Unterricht voraussichtlich als fest etabliertes Wahlpflichtfach angeboten. Der derzeit als Modellprojekt angelegte Islam-Unterricht soll gesetzlich fixiert werden. In zweiter Lesung hat der Landtag im Juni dem Gesetzentwurf bereits zugestimmt - gegen die Stimmen von Grünen und AfD. Heute findet nun die Schlussabstimmung statt. Die Grünen kritisieren, der Entwurf habe zu viele Lücken und sei nur eine Zwischenlösung. Dagegen sieht die CSU in dem Religionsunterricht ein Zeichen für Integration. - Heute stehen für rund 90.000 Jugendliche erst einmal die Abschlussprüfungen an den Mittel- und den Realschulen an. An den Gymnasien waren die Abiturprüfungen bereits im Mai und Juni.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2021 08:00 Uhr