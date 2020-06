Kinobranche befürchtet weitere Verluste durch Corona

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern werden ab heute zahlreiche Corona-Maßnahmen gelockert: So sollen fast alle Schüler wieder Präsenzunterricht erhalten - wochen- oder tageweise. Kinder, die nächstes Jahr schulpflichtig werden, dürfen wieder in den Kindergarten. Auch in den Krippen wird die Betreuung ausgebaut. Außerdem können ab heute wieder Kinos, Theater und Konzertsäle öffnen, allerdings unter strikten Auflagen. In geschlossenen Räumen sind 50 Gäste erlaubt, draußen bis zu 100. Nur Paare und Familienangehörige dürfen zusammensitzen. Christian Bräuer, der Vorsitzende der "Arbeitsgemeinschaft Kino", sagte im BR, die Beschränkungen schreckten viele Betreiber ab. Bei den Abstandsregeln lohne es sich oft nicht, Filme zu zeigen. Er rechnet damit, dass sich die Verluste in der Branche noch einmal verdoppeln werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.06.2020 09:15 Uhr