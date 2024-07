King Charles eröffnet neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments

London: König Charles der Dritte hat die neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments eröffnet. An der Zeremonie nahmen die Abgeordneten beider Parlamentskammern teil. Charles verlas traditionsgemäß die Erklärung der neuen Regierung unter Premier Starmer. Geplant sind demnach unter anderem die Verstaatlichung der Bahn, mehr Wohnungsbau sowie eine Reform der Migrationspolitik. Am Rande der Parlamentseröffnung demonstrierten mehrere Aktivisten und Monarchiegegner. Die Londoner Polizei nahm zehn Demonstranten fest. Das "State Opening of Parliament" gehört zu den wichtigsten Terminen im politischen und royalen Kalender in Großbritannien und wird stets mit viel Pomp begangen.

