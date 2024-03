Kindersterblichkeit ist laut Unicef weltweit deutlich zurückgegangen

Köln: Weltweit überleben laut Unicef-Berechnungen mehr Kinder die ersten Lebensjahre als je zuvor. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks ist seit dem Jahr 2000 die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren um etwa 50 Prozent gesunken. Allerdings seien 2022 noch immer 4,9 Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag gestorben, vor allem in Afrika südlich der Sahara und in Südasien. Die Todesfälle sind laut Unicef in erster Linie auf vermeidbare Ursachen oder behandelbare Krankheiten zurückzuführen wie Frühgeburten, Komplikationen während der Geburt, Lungenentzündungen, Durchfallerkrankungen und Malaria.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 09:00 Uhr