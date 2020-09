Kindersterblichkeit 2019 laut Unicef gesunken

Nachrichtenarchiv - 09.09.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Im vergangenen Jahr sind weltweit so wenige Kleinkinder an vermeidbaren Ursachen gestorben wie noch nie, seit es diese Statistik gibt. Das hat das UN-Kinderhilfswerk Unicef mitgeteilt. Allerdings sei immer noch etwa alle fünf Sekunden ein Kind gestorben - insgesamt waren es 5,2 Millionen im ganzen Jahr. Vor 30 Jahren seien allerdings in einem Jahr noch mehr als doppelt so viele kleine Kinder gestorben. Unicef weist darauf hin, dass es große regionale Unterschiede gibt. So sterbe jedes 13. Kind in Afrika südlich der Sahara vor dem fünften Geburtstag.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.09.2020 03:00 Uhr