Kinderschutzpräsident fordert mehr Schutzmaßnahmen in Schulen

22.06.2021 10:45 Uhr

München: Zur Stunde trifft sich das bayerische Kabinett, um über die weitere Corona-Politik zu sprechen. Dabei wird es vor allem um die Delta-Variante gehen, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Experten warnen davor, dass sie sich auch in Deutschland durchsetzen und den Kampf gegen das Virus erschweren werde. Die Bundesärztekammer rät von Reisen in Länder ab, in denen die Delta-Variante besonders verbreitet ist. Der Deutsche Kinderschutzbund kritisiert, dass erneut nicht genug unternommen werde, um die Schulen rechtzeitig zu schützen. Kinderschutzpräsident Hilgers wörtlich: "Ich fürchte, dass die Kinder erneut zu Verlierern der Pandemie werden".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.06.2021 10:45 Uhr