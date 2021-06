Kinderschutzbund warnt vor Scheitern von Ganztagsbetreuung

Söder: Sommerferien für Corona-Maßnahmen an Schulen nützen

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will die Zeit der Sommerferien nutzen, um die Schulen auf möglicherweise im Herbst wieder ansteigende Corona-Infektionszahlen vorzubereiten. Das sagte er im Gespräch mit dem Münchner Merkur. So solle jedes Klassenzimmer mit einem Luftfilter ausgestattet werden - notfalls verpflichtend, so Söder. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ernst, betonte in der Rheinischen Post den Willen, nach den Ferien flächendeckend im Präsenzunterricht zu starten. Die Test- und Maskenpflicht an den Schulen solle dazu beibehalten werden. Das unterstützt auch der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger: Wenn diese Maßnahmen helfen würden, in Präsenz zu unterrichten, dann sollte man sie auch ergreifen. Solange es noch sehr viele ungeimpfte Kinder gebe, sei Vorsorge besser als Nachsorge, so Meidinger.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2021 09:45 Uhr