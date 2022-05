Kinderschutzbund lehnt anlassloses Scannen verschlüsselter Kommunikation ab

Deutscher Handel warnt vor geplantem EU-Lieferkettengesetz

Berlin: Der Handel in Deutschland hat vor Belastungen durch das von Brüssel geplante Lieferkettengesetz gewarnt. Verbandspräsident Sanktjohanser hat an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen geschrieben, das Gesetz werde weite Teile des Mittelstandes maßlos überfordern. Das sei gerade in einer Situation, in der weltweit Lieferketten zusammenbrechen, nicht vermittelbar. Das Schreiben aus der die dpa zitiert, ist auch an Bundeskanzler Scholz gegangen. Sanktjohanser erklärt darin, dass mittelständische Einzelhändler schlicht nicht in der Lage seien, ihre gesamten Lieferketten bis hin zum Sub-Sub-Sub-Unternehmer des Herstellers am anderen Ende der Welt rechtssicher zu überwachen. Das Lieferkettengesetz der EU-Kommission soll noch strenger ausfallen als das bestehende deutsche.

