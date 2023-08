Kinderschutzbund kritisiert Streit über Grundsicherung

Berlin: Der Deutsche Kinderschutzbund hat sich zum laufenden Koalitionsstreit über die Finanzierung der Kindergrundsicherung geäußert. Präsidentin Andresen nannte die Diskussion aus der Perspektive von Familien mit Kindern unwürdig und beschämend. Sie verwies darauf, dass etwa jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Die Gesundheit und die Bildungschancen solcher Kinder sind nach den Worten der Präsidentin des Kinderschutzbunds erheblich beeinträchtigt. Andresen forderte, hier Prioritäten zugunsten der Kinder zu setzen und verteidigte die Pläne von Familienministerin Paus. Schon seit Monaten liefern sich Bundesfinanzminister Lindner und Paus einen Streit darüber, wie viel Geld für die Einführung der Kindergrundsicherung ab 2025 zur Verfügung stehen soll. Paus hat nach eigenen Angaben ihren Gesetzentwurf inzwischen in verschiedenen Varianten dem Bundeskanzleramt vorgelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 10:15 Uhr