Kinderkrankmeldungen für Eltern sind nun auch am Telefon möglich

Berlin: Ab heute können Eltern die ärztliche Bescheinigung, dass sie ihr krankes Kind betreuen müssen, auch telefonisch erhalten. Voraussetzung dafür ist nach Angaben des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen, dass der Arzt oder die Ärztin das Kind kennt. Eltern dürfen sich für kranke Kinder bis zwölf Jahren von der Arbeit freistellen lassen - und zwar maximal fünf Tage am Stück. - Seit dem 7. Dezember gilt generell, dass sich erwachsene Patienten bei leichten Erkrankungen auch per Telefon krankschreiben lassen können, so wie das in der Corona-Pandemie der Fall war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 06:00 Uhr