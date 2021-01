Kinderkrankentage für Eltern werden wegen Corona verdoppelt

Nachrichtenarchiv - 18.01.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neuen Regeln für das Kinderkrankentagegeld können in Kraft treten. Nach dem Bundestag gab auch der Bundesrat in einer Sondersitzung seine Zustimmung. Eltern, die sich wegen coronabedingter Einschränkungen an Kitas und Schulen von der Arbeit freistellen lassen müssen, sollen dafür auch die Kinderkrankentage einsetzen können. Die Zahl dieser Tage pro Elternteil wird zudem von 10 auf 20 verdoppelt. Alleinerziehende erhalten 40 statt der üblichen 20 Tage. Die Regelung gilt für gesetzlich Krankenversicherte und soll rückwirkend zum 5. Januar gelten. Das Kinderkrankengeld beträgt in der Regel 90 Prozent des Nettoverdienstes.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 16:00 Uhr