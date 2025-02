Kinderkliniken melden mehr schwerere Grippefälle

Kinderkliniken melden mehr schwerere Grippefälle: Die Zahl ist seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Anfang Februar kamen fünfmal so viele Kinder mit einer Grippe in große Kinderkliniken wie noch Anfang Januar. Das geht aus Daten der Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie hervor. Schwere Verläufe äußern sich vor allem durch eine Lungenentzündung, eine schwere Bronchitis oder Fieberkrämpfe, so der Chefarzt einer Kinderklinik in Berlin, Tennenbaum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2025 08:15 Uhr