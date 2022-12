Kinderkliniken in Bayern sind weiter überfüllt

Kurzmeldung ein/ausklappen Polizei meldet Geiselnahme in Dresden

Dresden: In einem Einkaufszentrum der sächsischen Landeshauptstadt gibt es eine Geiselnahme. Derzeit läuft dort ein Großeinsatz der Polizei. Offenbar drang ein bewaffneter Mann zunächst in ein Bürogebäude in der Innenstadt ein, in dem auch ein privater Radiosender sitzt. Dort soll er Schüsse abgegeben haben. Als die Polizei anrückte, soll er in ein Einkaufszentrum geflüchtet sein und sich dort verschanzen. Die Altmarktgalerie wurde evakuiert und großräumig abgesperrt. Auch der Striezelmarkt - ein weithin bekannte Advents-Attraktion - bleibt geschlossen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt im Süd-Osten Dresdens. Dort wurde am Morgen in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Tatverdächtig ist der 40-jährige Sohn der Toten. Die Polizei in Dresden hat nach eigenen Angaben telefonischen Kontakt zu ihm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2022 13:00 Uhr