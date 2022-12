Kinderkliniken haben kaum noch freie Betten

Nachrichtenarchiv - 01.12.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Rund ein Drittel der insgesamt 130 Kinderkliniken in Deutschland hat derzeit kein einziges freies Bett mehr. Das ergab eine Umfrage der Divi-Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Grund für die - Zitat - katastrophale Situation sei Personalmangel. Bei rund 80 Prozent der befragten Kliniken fehlten Pflegekräfte, teilweise fehlten auch Ärztinnen und Ärzte. In Bayern wird die Krise dadurch verschärft, dass viele Kinder unter der Atemwegs-Erkrankung RSV leiden. Die Kapazitäten in den Klinken sind aber oft erschöpft. Der Leiter der Kinderklinik Dritter Orden in Passau, Matthias Keller, sagte, Zimmer seien oft doppelt belegt. Es fehlten Überwachungsmonitore und auch Geräte für die Atemunterstützung. Für Passau erklärte Keller, man sei an der Belastungsgrenze angekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2022 12:45 Uhr