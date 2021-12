Kinderimpfungen gegen Corona beginnen am Mittwoch

Scholz betont in Polen Bedeutung guter Nachbarschaft

Warschau: Bei seinem Antrittsbesuch in Polen hat Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigt, dass Deutschland auch in Zukunft mit Polen freundschaftlich zusammenarbeiten wolle. Zugleich sprach er sich nach seinem Treffen mit dem polnischen Regierungschef Morawiecki dafür aus, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter zu vertiefen - auch wenn es in der Vergangenheit immer wieder Spannungen gegeben hatte. Die Bundesregierung hoffe daher auf Fortschritte im Streit der EU mit Polen über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Kritische Worte an der umstrittenen Justizpolitik in Polen vermied der Kanzler aber. Morawiecki seinerseits forderte Scholz erneut auf, die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Nach seinen Worten wird Russland die Pipeline einsetzen, um die Ukraine und andere osteuropäische Staaten unter Druck zu setzen. ´

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2021 23:00 Uhr