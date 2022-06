Kinderhospiz-Zentrum in Bad Grönenbach ist eröffnet

Nachrichtenarchiv - 19.06.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Grönenbach: In dem schwäbischen Ort ist das Süddeutsche Kinderhospiz-Zentrum eröffnet worden. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek nannte es ein Leuchtturmprojekt für den Süden des Freistaats. Er verwies auf die bayernweit einzigartige Kombination von ambulanter und stationärer Hospizversorgung für Kinder. Außerdem gibt es eine Betreuung betroffener Familien und Fortbildungsangebote für Haupt- und Ehrenamtliche. Holetschek dankte allen Helfern. Sie würden Großartiges leisten und stünden in schweren Zeiten rund um die Uhr an der Seite der Familien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2022 15:00 Uhr