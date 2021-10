Kinderhilfswerk sieht Auswirkungen von Corona auf jugendliche Psyche

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Corona-Pandemie hat dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge auch die psychische Gesundheit von jungen Menschen beeinträchtigt. Eine Umfrage in 21 Ländern ergab demnach, dass sich jeder fünfte Mensch im Alter zwischen 15 und 24 Jahren häufig depressiv fühlt oder antriebslos ist. Die Organisation stellt dabei einen direkten Bezug zu den Auswirkungen der Pandemie her: Die Unterbrechung von Routinen, Bildung und Erholung sowie Sorge um das Familieneinkommen und die Gesundheit hinterlasse bei vielen jungen Menschen Angst, Wut und Sorge um ihre Zukunft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.10.2021 05:00 Uhr