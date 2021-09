Kinderhilfswerk bemängelt 2G-Modell in Berlin

Nachrichtenarchiv - 15.09.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin Das Deutsche Kinderhilfswerk hat das sogenannte 2G-Options-Modell kritisiert. Bundesgeschäftsführer Hofmann sagte der "Welt", es sei kinder- und familienfeindlich, das darin keine Ausnahmen für Kinder unter zwölf Jahren vorgesehen seien, für die keine allgemeine Impfempfehlung gelte. Hofmann kündigte an, das rechtlich überprüfen zu lassen. Der Berliner Senat hatte gestern beschlossen, das 2G-Optionsmodell einzuführen. Für etliche Bereiche - etwa in der Gastronomie - können Betreiber selbst entscheiden, ob sie den Zutritt zu Innenräumen wie bisher Geimpften, Genesenen und Getesteten erlauben, oder nur noch Geimpften und Genesenen - also 2G - und damit deutlich mehr Menschen reinlassen. Hofmann kritisierte, hiermit würden Interessen der Erwachsenen auf dem Rücken der Kinder befördert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2021 09:00 Uhr