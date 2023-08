Kindergrundsicherung soll 2025 zusätzlich 2,4 Milliarden Euro kosten

Berlin: Die Eckpunkte der Ampel-Koalition zur Kindergrundsicherung sehen im Jahr 2025 zusätzliche Mittel von 2,4 Milliarden Euro vor. Das haben Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus am späten Vormittag bestätigt. Beide sprachen von harten, aber auch konstruktiven Verhandlungen in den letzten Tagen. Paus betonte, sie rechne mit weiteren Verbesserungen in den folgenden Jahren, weil das Existenzminimum regelmäßig angepasst wird. Lindner wies darauf hin, dass die Leistungen keinesfalls ein Anreiz sein sollen, auf Arbeit und Integration zu verzichten. Nach seinen Worten soll das künftige Verfahren sicherstellen, dass Eltern das bekommen, was ihnen zusteht. Paus erklärte, die Kindergrundsicherung könne einfach digital von zu Hause aus beantragt werden. Nun sollen die Eckpunkte von Verbänden diskutiert und bei der ersten Kabinettsitzung im September als Gesetzentwurf beschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 12:00 Uhr