Kinderbetreuung in Bayern soll ausgebaut werden

München: In Bayern fehlen bis zu 60.000 Kita-Plätze. Die meisten bei den unter dreijährigen Krippenkindern – aber auch bei den Kindergartenkindern unter sechs Jahren gibt es keine Vollversorgung. Dazu kommt, dass die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen oft nicht genügend qualifiziertes Personal finden. Die Bayerische Staatsregierung ist deshalb heute mit Vertretern der Kita-Träger und Kommunen zu einem Kinderbetreuungsgipfel zusammen gekommen. Ministerpräsident Söder hob hervor, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf müsse gewährleistet und verbessert werden. Dafür sollen in den kommenden fünf Jahren insgesamt 180.000 neue Plätze geschaffen werden. 50.000 für Kinder unter sechs Jahren und 130.000, um den Rechtsanspruch für die Betreuung in der Grundschule zu garantieren. Um genügend Personal rekrutieren zu können, sollen sogenannte Teamkräfte die pädagogischen Fachkräfte unterstützen. Diese können auch aus anderen Branchen kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2023 13:00 Uhr