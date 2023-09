Kinderarmut wird an deutschen Schulen immer sichtbarer

Stuttgart: Die Folgen von Kinderarmut machen sich an deutschen Schulen immer stärker bemerkbar. Das geht aus einer Umfrage unter Lehrkräften im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung hervor, dem sogenannten Schulbarometer. Rund ein Drittel der Lehrkräfte nahm demnach wahr, dass Kindern Schulmaterial fehlt oder dass sie ohne Frühstück in die Schule kommen. Immer häufiger machten sich Kinder und Jugendliche auch Sorgen über die finanzielle Situation ihrer Familien. An Schulen in sozial benachteiligten Gegenden machte fast jeder zweite Lehrer solche Beobachtungen. Deshalb sei es wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer eine "armutssensible Haltung" hätten, sagte die Bildungsexpertin der Bosch-Stiftung, Wolf. Sie müssen in der Lage sein, die Auswirkungen zu erkennen und Stigmatisierung entgegenzuwirken. Wolf warnt, arme Kinder würden oft auch zu armen Erwachsenen; deshalb müsse dieser Kreislauf durchbrochen werden.

