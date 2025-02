Kinderarmut in Deutschland ist 2024 leicht gestiegen

Berlin: Die Kinderarmut in Deutschland hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf das Statistische Bundesamt berichtet, rutschten im vergangenen Jahr etwa 24.000 Kinder und Jugendliche neu in Armut. Bei den 18- bis 25-Jährigen waren es 50.000 zusätzliche Personen. Insgesamt ist in der Bundesrepublik jedes siebte Kind und jeder vierte junge Erwachsene von Armut gefährdet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2025 06:00 Uhr