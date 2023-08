Kinderarmut führt laut Studie zu enormen Folgekosten

Berlin: Armutsbetroffene Kinder haben ein höheres Risiko, später gesundheitliche Probleme zu bekommen und arbeitsunfähig zu werden. Das zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Diakonie. Damit sorge Kinderarmut langfristig für sehr hohe staatliche Kosten. Armut werde zudem oft von Generation zu Generation weitergegeben. DIW-Chef Fratzscher erklärte, diese Entwicklung gelte es, zu durchbrechen. Ein Schlüssel dazu sei die Kindergrundsicherung. Diakonie-Präsident Lilie warnte, in der Diskussion darüber dürften nicht nur kurzfristige Sparzwänge im Etat eine Rolle spielen. Familienministerin Paus ringt seit Monaten mit Finanzminister Lindner um mehr Geld für die Kindergrundsicherung. Kanzler Scholz sagte heute am Rande seines Antrittsbesuchs in Wien, das Gesetz sei zu 99 Prozent fertig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 14:45 Uhr