Kinderarmut erreicht neuen Rekordwert in Deutschland

Biden erklärt Corona-Pandemie in den USA für beendet

Washington: US-Präsident Biden hat die Corona-Pandemie in den USA für beendet erklärt. In einem bereits am Donnerstag aufgezeichneten Fernsehinterview sagte Biden, man hätte zwar immer noch ein Problem mit Corona, an dem weiter gearbeitet werde, aber die Pandemie sei vorbei. Niemand trage noch Masken und alle schienen so wörtlich in "ziemlich guter Verfassung zu sein". Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde, CDC, sterben in den Vereinigten Staaten fast 400 Menschen pro Tag an einer Infektion mit dem Virus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2022 10:45 Uhr