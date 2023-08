Kinderärzteverband warnt vor Arzneimittelknappheit

Berlin: Medikamente für Kinder könnten auch in diesem Herbst und Winter wieder knapp werden. Davor warnt Kinderärzteverbandspräsident Fischbach in der "Rheinischen Post". Eltern müssten sich darauf einstellen, dass es mit den kühleren Temperaturen nach den Ferien wieder zu wenig Fiebersäfte, Zäpfchen und andere Standardmedikamente zu kaufen gibt. Fischbach rät dazu, die Hausapotheke schon jetzt aufzufüllen. Der Bundestag hatte im Juni ein Gesetz beschlossen, um Lieferengpässe bei Arzneimitteln zu verhindern. Der Präsident des Kinderärzteverbands rechnet aber nicht damit, dass die Reform schon in diesem Jahr greift.

