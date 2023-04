Kinderärzte warnen vor neuen Medikamentenengpässen

Meldungsarchiv - 29.04.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Köln: Kinder- und Jugendärzte in Deutschland warnen vor neuen Medikamentenengpässen. Im Herbst könne die Versorgungsnot noch schlimmer werden als zuletzt, hieß es vom zuständigen Berufsverband. Präsident Fischbach sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es fehle an Fieber- und Schmerzmedikamenten für Kinder. Auch Penicillin gebe es nicht. Fischbach hat deshalb einen Brandbrief von Kinderärzten aus mehreren Ländern unterzeichnet. Das Schreiben ist auch an Bundesgesundheitsminister Lauterbach adressiert. Darin heißt es: "Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet." Fischbach mahnte an, die Herstellung von Medikamenten für Kinder in Deutschland zu fördern.

