Kinderärzte warnen vor aufgeschobenen Arztbesuchen

Berlin: Ärzte warnen davor, dass Eltern mit ihren Kindern aus Angst vor Ansteckungen mit dem Coronavirus zu spät in die Praxen gehen. Das habe teils bedrohliche Folgen, sagte der Vorsitzende des Verbands Leitender Kinder- und Jugendärzte, Kölfen, der "Rheinischen Post". So habe es bereits Komplikationen bei Blinddarmentzündungen gegeben. Zudem fehlt nach seinen Angaben ein Frühwarnsystem für Kinder aus schwierigen Verhältnissen, weil die Kitas geschlossen sind. Kölfen forderte einen Schutzschirm für Kinder in dem Sinne, dass man sie nicht einfach wegsperren könne ohne eine Perspektive. Das ist, so der Arzt wörtlich, "staatlich angeordnete Kindesvernachlässigung".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 09:00 Uhr