Kinderärzte setzen auf baldige Corona-Impfung für unter Zwölfjährige

28.10.2021 02:00 Uhr

Berlin: Angesichts steigender Corona-Inzidenzen in jüngeren Altersgruppen setzen Kinderärzte auf zügige Impfungen für unter Zwölfjährige. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Dötsch, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man hoffe, dass in den nächsten Wochen eine europäische Zulassung des Biontech-Impfstoffs für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen kommt, die dann auch in Deutschland übernommen wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.10.2021 02:00 Uhr