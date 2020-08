Kinderärzte raten zu Grippeimpfung im Herbst

Berlin: Die deutschen Kinderärzte raten Eltern dringend zu einer Grippeimpfung für ihre Kinder in diesem Herbst. Wie der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädriatische Infektiologie, Hübner, der "Welt am Sonntag" sagte, wisse man, dass Kinder den Influenza-Virus maßgeblich übertragen. In Zeiten der Corona-Epidemie gebe es auch eine gesellschaftliche Verpflichtung zum Schutz anderer, so Hübner. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn rät zur Grippeimpfung. Gleichzeitig eine größere Grippewelle und die Pandemie könne das Gesundheitssystem nur schwer verkraften, sagte der CDU-Politiker der Zeitung. Jeder, der sich und seine Kinder impfen lassen wolle, sollte und könne das tun, so Spahn. Bayerns Gesundheitsministerin Huml hält eine Grippeimpfung vor allem für das Personal in Krankenhäusern, Schulen und Pflegeeinrichtungen für unverzichtbar.

