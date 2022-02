Kinderärzte für Aufhebung anlassloser Corona-Tests an Schulen

Sturm fordert drei Todesopfer in Deutschland, schwere Sturmflut in Hamburg

Hamburg: Sturmtief "Zeynep" hat in Deutschland nach ersten Berichten drei Todesopfer gefordert. Zwei Menschen starben im Münsterland, als ein Baum auf ein Auto stürzte, ein anderes Auto wurde von einer Windböe erfasst. An der Nordseeküste fiel ein Mann bei Reparaturarbeiten vom Dach seines Hauses. Hamburg erlebt zur Stunde eine sehr schwere Sturmflut. Der Wasserstand am Pegel St. Pauli liegt aktuell bei 3,75 Metern über dem mittleren Hochwasser. In Bremen wurden wegen "Zeynep" und akuter Überschwemmungsgefahr mehrere Gebiete evakuiert. In Bayern hat es am Abend wegen des Sturms allein in Oberfranken fast 160 Einsätze gegeben. In Kitzingen in Unterfranken wurden Teile des Daches einer Schule abgerissen. Verletzt wurde niemand. Der Sturm wütete auch in mehreren europäischen Ländern. In den Niederlanden wurden vier Menschen getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 07:00 Uhr