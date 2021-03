Kinderärzte befürworten Teststrategie für Kita- und Grundschulkinder

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regen- und Graupelschauern, in höheren Lagen Schnee. Zwischendurch gibt es aber auch kurze freundliche Abschnitte. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 8 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Temperaturen um 1 Grad. Auch in den kommenden Tagen ist es unbeständig, in Alpennähe schneit es länger. Für den Alpenraum warnt der Deutsche Wetterdienst vor Schneeverwehungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.03.2021 06:30 Uhr